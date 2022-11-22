 فرنسا تسجل 68 ألفا و58 إصابة جديدة بكورونا و175 وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 68 ألفا و58 إصابة جديدة بكورونا و175 وفاة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:29 ص
سجلت فرنسا 68 ألفا و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و175 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 37 مليونا و576 ألفا و243، والوفيات إلى 159 ألفا و378.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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