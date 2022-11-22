الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا: مخزونات الغاز تكفي لما يتراوح بين 9 و10 أسابيع

أبدت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا نظرة أكثر تفاؤلا حيال إمدادات الطاقة في الشتاء المقبل وذلك نظرا لامتلاء خزانات الغاز في الوقت الراهن.

وخلال اجتماع بخصوص الطاقة، قال رئيس الوكالة كلاوس مولر في هانوفر اليوم الثلاثاء إن من غير المتوقع أن تحصل ألمانيا على متر مكعب آخر من الغاز "لكن مع ذلك لدينا ما يتراوح بين 9 و10 أسابيع يمكن لنا خلالها أن نزود أنفسنا بمتوسط استهلاك الغاز في السنوات الماضية".

وأعرب مولر عن اعتقاده بعدم وجود "إشارة للاسترخاء أو الهدوء" نظرا لأن الشتاء في ألمانيا يستغرق فترة أطول من تلك الفترة" غير أن هناك قدرا من الطمأنينة يزيد قليلا عما كان موجودا لدى الوكالة في الصيف الماضي على الأقل".

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الوكالة تفيد بأن مستوى الملء في خزانات الغاز الألمانية وصل في الوقت الراهن إلى 55ر99%، كما وصلت نسبة الملء في أكبر خزان ألماني في مدينة ريدن بولاية سكسونيا السفلى إلى 46ر94% في الوقت الراهن وذلك بعد أن كان هذا الخزان شبه فارغ تماما أثناء وجوده تحت سيطرة شركة مملوكة لشركة جازبروم الروسية الحكومية.