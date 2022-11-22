وزيرة الداخلية الألمانية تدعو تركيا لمنع التصعيد بعد الهجوم الجديد على سوريا والعراق

بعد الهجوم الجديد على سوريا والعراق، دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تركيا إلى منع تصعيد العنف.

وقالت فيزر اليوم الثلاثاء في أنقرة خلال اجتماع مع نظيرها التركي سليمان صويلو إن ألمانيا تقف إلى جانب تركيا في الحرب ضد الإرهاب، "لكن رد الفعل يجب أن يكون متناسبا"، داعية إلى الامتثال للقانون الدولي وحماية المدنيين.

وتشن تركيا منذ يوم الأحد الماضي هجمات على مواقع لميليشيات كردية في سوريا والعراق، والتي تحملها مسؤولية الهجوم الذي وقع في 13 نوفمبر الجاري في وسط إسطنبول. وتهاجم أنقرة أهدافا في مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وترى تركيا وحدات حماية الشعب فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور. ويُعتبر حزب العمال الكردستاني أيضا منظمة إرهابية في ألمانيا في حين أن وحدات حماية الشعب ليست كذلك. ودافع صويلو عن تصرفات تركيا، قائلا إن هناك جهودا لإقامة دولة إرهابية هناك، مؤكدا أنه لا يمكن لأنقرة أن تسمح بذلك.

ويُعتبر صويلو متشددا قوميا في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتطرق الوزيران خلال الاجتماع أيضا إلى قضايا أخرى مثل مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة.

وكانت الحكومة الألمانية قد دعت أنقرة أمس الاثنين إلى الامتثال للقانون الدولي. وتبرر تركيا هجومها بحق الدفاع عن النفس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورجر إن "الحق في الدفاع عن النفس لا يشمل الحق في الانتقام".