مسؤول فلسطيني يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف مفاوضاته مع إسرائيل بشأن تبادل المعلومات

طالب مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بوقف مفاوضاته مع إسرائيل بشأن تبادل المعلومات، كونها تشمل مناطق فلسطينية بما يشكل "سابقة سياسية خطيرة".



وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في بيان صحفي، بأن "ما تم كشفه عن مفاوضات إسرائيلية أوروبية بشأن إقرار اتفاقية تبادل بيانات مخطط لها بين الجانبين، تشمل مناطق تديرها السلطة الفلسطينية، انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية".



وقال مجدلاني إن هذا الأمر "يشكل سابقة سياسية خطيرة، حيث إن مسودة الاتفاق تتحدث عن بند من شأنه أن يسمح للاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية".



وطالب مجدلاني دول الاتحاد الأوروبي بوقف هذه المفاوضات والتراجع عنها.



وكانت مجلة "شبيجل" الألمانية كشفت عن إجراء المفوضية الأوروبية وإسرائيل مفاوضات لإقرار اتفاقية تبادل معلومات، من شأنها السماح للسلطات الإسرائيلية باستخدام البيانات الشخصية من "يوروبول" في الأراضي الفلسطينية.



وذكرت المجلة أن مسودة الاتفاق بقيت سرية حتى طرحها، وتشير إلى أنه يجوز للسلطات الإسرائيلية استخدام البيانات "بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة دولة إسرائيل بعد الخامس من يونيو 1967"، وهو أمر رفضته 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.