 بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 7 ملايين و896 ألف لاجئ - بوابة الشروق
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بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 7 ملايين و896 ألف لاجئ

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:50 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و896 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن نحو 18 ألفا و800 لاجىء وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الإثنين، فيما غادر نحو 21 ألف آخرين عائدين إلى بلادهم ليبلغ إجمالي العائدين نحو 1ر6 مليون لاجئ.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.


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