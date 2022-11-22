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الخارجية الأمريكية تحض على عدم تصعيد العنف في سوريا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 9:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 9:14 ص
حثت الولايات المتحدة الأمريكية على عدم تصعيد العنف في سوريا، مؤكدة معارضتها لأي عمل عسكري غير منسق وينتهك سيادته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن الولايات المتحدة حثت على عدم تصعيد العنف في سوريا، وذلك بعد هجمات انتقامية متبادلة شنها الجيش التركي ومسلحين أكراد كردية، مضيفا أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض أي عمل عسكري غير منسق في العراق ينتهك سيادته.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت -في وقت سابق- أن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في سوريا والعراق، الأحد، ودمرت 89 هدفا ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قتل ستة قبل نحو أسبوع.

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