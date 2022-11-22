أعلنت مصادر رسمية عراقية، الثلاثاء، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 40 بجروح إثر انفجار خزان وقود تابع لمخبز في مدينة دهوك، في إقليم كردستان الشمالي، في مأساة جديدة تكشف مدى تداعي البنى التحتية وإهمال معايير السلامة في العراق.
وأعلنت سلطات إقليم كردستان عقب وقوع الحادث أنها ستمنع استخدام الغاز السائل للأغراض المنزلية، عقب وقوع "انفجارات في عدة مناطق".
وانتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة اندلاع الانفجار الذي وُصف بالمروع.
وقال محافظ دهوك علي تتر، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن الانفجار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نائب مدير شرطة الدفاع المدني، وشرطيان، وطالب، وأحد عمال الفرن، وإصابة حوالى أربعين بجروح.
ووقع الانفجار جراء تسرب الغاز من الخزان المثبت في سطح المبنى الذي يضم سكنا للطلاب، وفقا للمحافظ.
وهذه هي المأساة الثانية التي تضرب إقليم كردستان خلال أقل من أسبوع.
ولقي 15 شخصا مصرعهم وجرح أكثر من عشرة في انفجار صهريج وقود، الخميس، في السليمانية، ثاني مدن الإقليم.