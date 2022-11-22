لحظة أنفجار…



دفاع المدني دهوك: وفاة ٤ إشخاص وإصابة أكثر ٢٧ جريح بانفجار منظومة غاز في مبنى الاقسام الداخلية للطلاب بمحافظة #دهوك pic.twitter.com/JpemB4olmS — محمود ياسين كوردي (@MahmoodYKurdi) November 21, 2022

وأعلنت سلطات إقليم كردستان عقب وقوع الحادث أنها ستمنع استخدام الغاز السائل للأغراض المنزلية، عقب وقوع "انفجارات في عدة مناطق".وانتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة اندلاع الانفجار الذي وُصف بالمروع.وقال محافظ دهوك علي تتر، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن الانفجار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نائب مدير شرطة الدفاع المدني، وشرطيان، وطالب، وأحد عمال الفرن، وإصابة حوالى أربعين بجروح.ووقع الانفجار جراء تسرب الغاز من الخزان المثبت في سطح المبنى الذي يضم سكنا للطلاب، وفقا للمحافظ.وهذه هي المأساة الثانية التي تضرب إقليم كردستان خلال أقل من أسبوع.ولقي 15 شخصا مصرعهم وجرح أكثر من عشرة في انفجار صهريج وقود، الخميس، في السليمانية، ثاني مدن الإقليم.