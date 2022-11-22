القبض على وزير سابق في المغرب بعد تأييد حكم بسجنه 3 سنوات

ألقت السلطات المغربية، أمس الاثنين، القبض على وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، في نفس اليوم الذي أيدت فيه محكمة استئناف حكما ابتدائيا بسجنه ثلاث سنوات.



وقال مكتب النيابة العامة في الرباط، إن زيان أدين بتهم من بينها إهانة "القضاء وموظفين عموميين، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بالإضافة إلى بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها والتشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وفقا لوكالة رويترز.



وتضم الاتهامات أيضا التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشور على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية والتحرش الجنسي".



في المقابل، قال بيان للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية إنها تلقت "بصدمة شديدة" ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي" لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان.



وأضاف البيان أن هذه المحاكمة "عُقدت لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه"، على حد تعبيره.



يشار إلى أن زيان (80 عاما)، وهو أيضا مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين.