النرويج تضيف حقلا جديدا للغاز الطبيعي في بحر النرويج لتعزيز الإمدادات إلى أوروبا

تعتزم النرويج إضافة حقل جديد للغاز الطبيعي في بحر النرويج بداية من عام 2026، في محاولة لتعزيز الإمدادات الموجهة إلى أوروبا القارية، في ظل تعجل الاتحاد الأوروبي لاستبدال التدفقات الروسية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة البترول والطاقة النرويجية، قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن شركة "إيكوينور إيه إس إيه" ستتولى قيادة تطوير استكشاف حقل "إيربا" للغاز الطبيعي، في الروافد الشمالية لبحر النرويج، لاستغلال ما يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب قياسي من الاحتياطيات القابلة للاسترداد.

وسوف يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات 14.8 مليار كرونة (1.4 مليار دولار)، مع التخطيط للإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2026.