بوتين: روسيا وكوبا تدافعان بشكل مشترك عن قيم الحرية والمساواة والعدالة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وكوبا ستواصلان تعزيز التحالف القائم بينهما، كما ستستمران في الدفاع عن مبادئ الحرية والعدل والمواساة.

وقال بوتين، خلال حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في موسكو، حضره الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، "إن الصداقة بين روسيا وكوبا هي بمثابة تراث مشترك بين البلدين".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس" الروسية.

وأضاف:"سنواصل بشكل مشترك تقوية اتحادنا والدفاع عن القيم العظيمة للحرية والمساواة والعدالة".

من جانبه، أكد الرئيس الكوبي أن كاسترو كانت تربطه علاقات وطيدة مع القادة السوفييت والروس، وأنه كان يقدر الدور الذي تقوم به موسكو في السياسة العالمية، كما وصف تمثال كاسترو بأنه تقدير للصداقة بين البلدين.

يُشار إلى أن دياز كانيل وصل إلى موسكو أمس بدعوة من نظيره الروسي، كما أجرى مباحثات مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، ناقشا خلالها التعاون بين الحزب الشيوعي الكوبي وحزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا.