مسافر عبر الزمن يتوقع كوارث قريبة في الولايات المتحدة وأوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت صحيفة The Sun عن شخص يدعي أنه "مسافر عبر الزمن"، أن كوارث طبيعية ستضرب الولايات المتحدة وأوروبا قريبا.

وادعى ناشط على شبكة التواصل الاجتماعي، الذي يحمل الاسم المستعار Time travel explorer، أنه وصل في عصرنا من عام 2198.

وتوقع أنه في عام 2026 سترتفع أمواج عملاقة تصل إلى 240 مترا في المحيط الأطلسي.

كما زعم أنه في عام 2029، سيضرب "إعصار غير مسبوق" الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفي عام 2033 سيحدث زلزال قوي في جنوب أوروبا.

وأشار Time travel explorer إلى أن الإعصار في الولايات المتحدة سينتهي دون وقوع إصابات.

وشكك العديد من المستخدمين في توقعات "ضيف المستقبل" وكتب أحدهم: "يا إلهي، أنت لست مسافرا حقيقيا عبر الزمن".

وقال آخر: "لن أصدق ذلك حتى أراه بأم عيني".