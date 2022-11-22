نشرت صحيفة "عكاظ"، مجموعة من الصور التي ترصد احتفال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في كأس العالم المقام حاليا بقطر.

وسجد ولي العهد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لله شكرا على نتيجة المباراة، وسط فرحة كبيرة.

📷#صور | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

يحتفلون بفوز #المنتخب_السعودي على المنتخب الأرجنتيني.. وسجدة شكر لله على النتيجة#عكاظ #عاجلhttps://t.co/vpHaeNGVAb pic.twitter.com/K19gt9BHmM — عكاظ (@OKAZ_online) November 22, 2022

وكان المنتخب السعودي حقق انتصارًا تاريخيًا على حساب منتخب الأرجنتين 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم «قطر 2022».