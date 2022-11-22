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بالصور.. احتفال ولي العهد بفوز منتخب السعودية على الأرجنتين في مونديال 2022


نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 4:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 4:48 م

نشرت صحيفة "عكاظ"، مجموعة من الصور التي ترصد احتفال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في كأس العالم المقام حاليا بقطر.

وسجد ولي العهد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لله شكرا على نتيجة المباراة، وسط فرحة كبيرة.

 

 

وكان المنتخب السعودي حقق انتصارًا تاريخيًا على حساب منتخب الأرجنتين 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم «قطر 2022».


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