المغرب والإمارات يبدآن تنفيذ المراحل الأولى لبرنامج التعاون في مجموعة من المجالات الأمنية

تبدأ كل من المديرية العامة للأمن المغربي، بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالإمارات، اليوم الاثنين، في تنفيذ المراحل الأولى لبرنامج التعاون الثنائي في مجالات التأهيل الشرطي وتبادل الخبرات والمعارف في مجموعة من المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وذكرت المديرية العامة للأمن المغربي، بحسب بيان، أن إطار التعاون الثنائي بين سلطات الأمن المغربية ونظيرتها بإمارة أبوظبي يتضمن تنفيذ برنامج لتبادل الزيارات بين القيادات الأمنية من الجانبين؛ بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية، فضلا عن تنفيذ دورات مشتركة للتأهيل المستمر التخصصي في مجالات أمنية تتعلق بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام وتعزيز دور العلم والتقنيات الحديثة في المجال الشرطي.

كما تشمل فعاليات برنامج التعاون الثنائي والمتقدم بين البلدين تنظيم المديرية العامة لمراقبة التراب (الأراضي) المغربي لدورات تأهيلية متخصصة في مجالات استخباراتية دقيقة، يستفيد منها مجموعة من الأمنيين من شرطة أبوظبي، وتهدف إلى التعرف على التجربة المغربية في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود الوطنية.