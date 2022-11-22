أوكرانيا: قذيفة روسية تستهدف نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية بمنطقة زابوروجيا

أعلن حاكم منطقة زابوروجيا الأوكرانية أولكسندر ستاروخ، اليوم الثلاثاء، أن قذيفة روسية استهدفت نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل مدرسة بإحدى بلدات المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقال ستاروخ - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن التنظيم الجيد فيما يتعلق بالبنية التحتية للمكان، والحرص على تجنب تكوين طوابير وتجمعات الناس، ووجود ملاجئ للحماية من القنابل، حال دون وقوع المزيد من الضحايا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر، في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.