كندا تسجل 1822 إصابة جديدة و29 وفاة بكورونا

سجلت كندا 1822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و421 ألفا و434 إصابة، واستقرت الوفيات عند 47 ألفا و717.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 94 مليونا و268 ألفا و267 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.