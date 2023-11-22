مندوبة الإمارات الأممية: إسرائيل شنت أعنف قصف عشوائي في التاريخ الحديث

قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، إن إسرائيل شنت أعنف قصف عشوائي في التاريخ الحديث.

وأضافت في كلمة ضمن جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء الأربعاء، أن القصف العشوائي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء بين الأطفال والنساء، ذاكرة أنهم يمثلون ثلثي إجمالي الشهداء.

وتابعت: «إسرائيل انتهكت القانون الدولي بالقصف العشوائي على غزة»، مجددة لدعوة للسماح بوصول المساعدات إلى القطاع المحاصر بشكل كافٍ.

وأكملت: «تيتم الأطفال، وأصبحت الأمهات بلا أطفال، وأسر محوت تمامًا من السجل المدني.. الأطفال لم يرغبوا في الانضمام لحماس عندما يكبروا أو يصبحوا في المواجهة المباشرة أمام الآلية العسكرية الإسرائيلية».

وأعربت عن تخوفها من الارتفاع المقلق في معدلات معاداة السامية والإسلاموفوبيا على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن التطورات في غزة تهدد بزعزعة استقرار واسعة النطاق.

ورحبت باتفاق إطلاق 50 امرأة وطفل محتجزين لدى حماس، وأطفال ونساء أسرى في سجون إسرائيل، متوجهة بالشكر إلى مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة مفتوحة حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.