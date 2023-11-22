محاولات أوكرانية لإعادة فتح دور السينما لدورها في حشد القوى لمواصلة الحرب

تركت حرب روسيا ضد أوكرانيا، والتي تدور رحاها منذ فبراير 2022، آثارها على بلدة أربين بشمال كييف، وهي لا تختلف في ذلك عن باقي البلاد التي تعيش حالة من التعبئة العسكرية في مواجهة الغزو الروسي.



وإذا جال المرء ببصره في البلدة قد تقع عيناه على دار سينما "بيرون" التي لم تسلم من آثار الحرب. ولكن يأمل أولكسي شيفشينكو الذي يديرها أن تعمل بكامل طاقتها كالسابق، بعد أن ابتعد القتال عن أربين.



ودعمته الحكومة الألمانية بالمال، الذي مكنه من شراء شريحة لجهاز العرض الخاص بالدار، بتكلفة بلغت آلاف الدولارات، مما ساعد على إعادة تشغيل دار السينما.



وتعرض دار السينما التي يديرها شيفشينكو، 12 فيلما في اليوم يشاهدها ما يصل إلى 500 متفرج أسبوعيا، وهو يقول إن هذا العدد لا يقترب مطلقا من عدد المتفرجين قبل الحرب، ولكن المهم هو خلق فرص للعمل ودفع ضرائب، وبذل ما في الإمكان لإعادة البناء.



ورغم أن حرب موسكو ما زالت مستعرة، فإن سكان أوكرانيا منهمكون في إعادة بناء بلدهم، حيث يتم إعادة تشييد الوحدات السكنية، وإصلاح خطوط الكهرباء، وإعادة افتتاح المتاجر لتمارس نشاطها مرة أخرى.



ويعلق يوشن فلاسبارت، مفوض الحكومة الألمانية لإعادة الإعمار، ووزير الدولة للتنمية، على هذا التطور، ويصفه بالأمر المهم للغاية.



ويضيف أنه لا يمكن للمرء أن ينتظر حتى نهاية الحرب، فثمة ضرورة لإعطاء السكان آفاقا اقتصادية ووظائف ونوعا من التشجيع.



وتعهد فلاسبارت خلال زيارة للمنطقة مؤخرا، بتقديم معونة إضافية من ألمانيا، بقيمة 212 مليون دولار، ليصبح إجمالي المعونات الألمانية مليار دولار.