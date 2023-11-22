بوتين لمجموعة العشرين: روسيا لم تلغ مطلقا محادثات السلام مع أوكرانيا

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام قمة مجموعة العشرين الافتراضية الانتقادات الموجهة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا للكرملين، قال بوتين إن بعض المشاركين في القمة التي تستضيفها الهند، اليوم الأربعاء، أعربوا في كلماتهم عن صدمتهم من الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال بوتين: "نعم بالطبع، أعمال الحرب دائما ما تشكل مأساة"، معتبرا أنه من وجهة نظره، أوكرانيا هي التي ترفض التفاوض، فضلا عن أنها (روسيا) لم تلغ مطلقا محادثات السلام مع أوكرانيا".

وأشار بوتين، مجددا إلى تغير السلطة في أعقاب الاحتجاجات الموالية لأوروبا في كييف عام 2014، والذي وصفه بأنه "انقلاب دموي"، على اعتبار أنه هو سبب الصراع.

ثم تحدث بوتين عن الحرب في غزة، وسأل قادة دول مجموعة العشرين عما إذا كانوا لا يشعرون بصدمة من موت السكان المدنيين في قطاع غزة.

قالت وزارة الشئون الخارجية الهندية، إن الاجتماع يهدف إلى التعمق في الموضوعات التي أثيرت في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر.

وكان حضور بوتين غير متوقع إلى حد كبير، حيث تغيب عن قمة المجموعة في نيودلهي في سبتمبر وقمة 2022 في بالي بإندونيسيا.

وأناب عنه وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وجاءت كلمة بوتين بعد مرور 21 شهرا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين حتى نهاية الشهر، وبعد ذلك ستتولى البرازيل رئاستها.

ومثل بوتين، غاب الرئيس الصيني شي جين بينج أيضا عن قمة نيودلهي في سبتمبر.

وفي مداخلة الفيديو، اليوم الأربعاء، يمثل شي رئيس مجلس الدولة لي تشيانج.