المنيا: زراعة 113 شجرة مثمرة بمطاي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها.

وأوضح أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية في التعامل مع قضية تغير المناخ، من خلال التوسع في المساحات الخضراء، والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع .

وفي هذا السياق، أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 113 شجرة "مورينجا - ماهوجني - كربس جوكاسيا"، بطريق "مصر - أسوان الزراعي"، والاهتمام بنظافة وري الأشجار والحشائش بقرية الكفور للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للقرية.

وتابع رئيس المركز، تمهيد وتسوية طريق 242 "طريق الغروب"، من أول الطريق الدائري وحتى مدخل قرية بردنوها باستخدام معدات الوحدة المحلية.

ورفعت الأتربة ونواتج القمامة من على جانبي الطريق؛ لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للمارة والسيارات، وتمهيد طريق عزبة أبو إسماعيل من أول مدرسة الشهيد عرفات بمطاي البلد وحتى مدخل عزبة أبو إسماعيل.