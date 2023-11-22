لميس الحديدي تدعم تصريحات داود: مصر دولة مفصلية تستحق دعم العالم

دعَّمت الإعلامية لميس الحديدي، تصريحات النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي أدلى بها على هامش الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب الثلاثاء لبحث التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والتي شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وكان «داود» خلال كلمته بجلسة البرلمان تعقيبا على تقارير تشير إلى اقتراح الاتحاد الأوروبي تقديم دعم بعدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 10 مليارات دولار، قائلا: «مصر تحمي أوروبا والشركاء الإقليميين من أخطار ضخمة، ومصر لا تستجدي أحدا ولا تطلب عطايا من أحد، هذا فرض عين على الجميع من حقوق ما كانوا يستطيعون أن يحصلوها، لولا أن هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة».



وقالت الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، مؤيدة التصريحات السابقة: «مصر دولة كبرى تستحق من العالم أجمع أن يقف ويدعمها حتى لو كان هناك أزمة اقتصادية، هناك دولا مفصلية مهمة يجب أن يقف معها العالم ويساعدها».



وأشارت إلى توفير مصر الحماية لدول الاتحاد الأوروبي من مخاطر وتداعيات الهجرة الشرعية عبر سواحلها، قائلة: «منذ 5 سنوات لم يغادر قاربا واحدا من السواحل المصرية تجاه أوروبا»، فضلا عن استيعاب واستضافة مصر أكثر من 9 ملايين ضيف على أرضها من دول مختلفة؛ نتيجة الأزمات الإقليمية بدول الجوار.



ونوهت إلى عدم استقطاع مصر عوائد مادية نظير استضافة هولاء الضيوف على أراضيها على غرار التجربة التركية، قائلة: «من زمان مصر فاتحة ذراعيها بالكامل للكل، ولم تطلب فلوس على هؤلاء، تركيا بتقعد الناس في خيم وتشترط مليارات، لذلك يجب على أوربا مراعاة هذا الأمر، ومصر تستحق هذا الدعم الاقتصادي».