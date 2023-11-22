مدرب جنوب أفريقيا: قدمنا هدايا لرواندا وخسرنا في 25 دقيقة

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اعتبر البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أن فريقه لم يكن جاهزاً للبداية الحماسية التي قدمها منافسه الرواندي في مباراة المنتخبين بتصفيات كأس العالم.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد أمام روندا في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا كل من نيجيريا وليسوتو وبنين وزيمبابوي.

وقال بروس في تصريحات نقلتها صحف جنوب أفريقية إن منتخب "الأولاد" قدم هدايا من خلالها نجح أصحاب الأرض في التقدم مرتين.

وأضاف أن فريقه خسر في أول 25 دقيقة من المباراة بتلقيه هدفين وفشل في العودة بالنتيجة.

وكان منتخب رواندا قد تصدر المجموعة بالوصول للنقطة 4 مقابل 3 نقاط لجنوب أفريقيا ونقطتين لنيجيريا.