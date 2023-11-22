المفوضية الأوروبية تنفي إساءة حماس استغلال المساعدات المخصصة للفلسطينيين

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أفادت المفوضية الأوروبية بأن مراجعة أجرتها لمساعدات الاتحاد الأوروبي الإنمائية للفلسطينيين لم تظهر أي دليل على إساءة استغلال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمساعدات.

وأعلنت المفوضية اليوم الثلاثاء عن "عدم العثور على أي دليل حتى تاريخه على أن الأموال تم تحويلها لأغراض لم ترسل لأجلها".

وأشارت المفوضية إلى أنه تمت مراجعة العقود المبرمة مع المنظمات غير الحكومية والسلطة الفلسطينية.

وتم استثناء المساعدات الإنسانية من المراجعة. وعادة ما تشير هذه المساعدات إلى المساعدات الطارئة والفورية التي تشمل دعم توصيل وتسليم الدواء والغذاء.

وأعلنت المفوضية أنها ستراجع مساعداتها الإنمائية للفسطينيين بعد هجمات حركة (حماس) المباغتة في السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة التنمية الألمانية أيضا إنها دققت في جميع برامج الدعم الألمانية للأراضي الفلسطينية.

وقال يوخين فلاسبارت وكيل وزارة التنمية الألمانية اليوم في بروكسل: "لم نجد أي شيء".

وأضاف أن التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على وجه الخصوص سيستمر في قطاع غزة والأردن.

وأوضح فلاسبارت أن مراجعة جميع الجوانب الأخرى ما زالت مستمرة، لكن سيتم الانتهاء منها قريبا.