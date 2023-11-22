مبعوث أمريكي: واشنطن تعارض نزوح سكان غزة لبلد آخر

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعارض نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة المدمر إلى دولة أخرى.



وأضاف ساترفيلد لقناة "الجديد" اللبنانية، أن سكان غزة الذين نزحوا إلى جنوب القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية "يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في الشمال في أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة رويترز.



ومضى قائلا إن الولايات المتحدة "تريد أن ترى إسرائيل تنجح في حملتها"، وحذر حزب الله اللبناني طالبا منه وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذا أراد تجنب التصعيد.