أظهر تقرر اقتصادي أن السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 6ر3 مليار دولار خلال العام المقبل مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن.



ووفقا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول يناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي رسما مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل البحري لكل شيء بدءا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات وحتى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قطاع النقل البحري العالمى أطلق أكثر من مليار طن ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2018 حيث تعتمد أغلب سفن القطاع على محركات الوقود الأحفوري الأرخص كثيرا من مصادر الطاقة الأخرى.



وستدفع أي سفينة حاويات تبحر بين أوروبا وآسيا حوالي 810 آلاف يورو (887 ألف دولار) كرسوم انبعاثات عن الرحلة الواحدة وفقا للتقديرات على أساس أن رسم طن الانبعاثات يبلغ حوالي 90 يورو.