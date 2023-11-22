شرم الشيخ تستضيف 70 شركة أوزبكستانية فى زيارة تعريفية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة

تستضيف مدينة شرم الشيخ، حاليا ٧٠ شركة أوزبكستانية فى زيارة تعريفية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة.



وصرح الخبير السياحى كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق والمنتجعات السياحية بأن منتجع الباتروس لاجونا فيستا بشرم الشيخ يستضيف زيارة لأكبر ٧٠ شركة سياحة من أوزبكستان بالتعاون مع شركة Selfie Travel Egypt بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة للمدينة من هذا السوق.



وأكد أبو علي الاهتمام باستضافة أكبر ممثلي الشركات السياحية من كل أسواق السياحة العالمية حيث إن اوزبكستان من أهم الأسواق الناشئة المصدرة للسياحة لشرم مضيفا أن هذه الجولة التعريفية تجعل الشركات السياحية تتعرف عن قرب على المنتج السياحي المصري وتزيد من العلاقات الودية المميزة بين الشركات السياحية ومنتجعات جنوب سيناء مما يعود بالإيجاب على السياحة المصرية خلال السنوات القادمة وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة.