على وقع التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، بحضور القيادي في الحركة أسامة ‏حمدان.



وقال بيان لحزب الله، إن اللقاء استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وتم تقييم ‏المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصا في قطاع غزة.



وأضاف أنه جرى التأكيد على أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق ‏الانتصار الموعود، وفق نص البيان الذي أوردته وكالة سبوتنيك.



ومن خلال وساطة مصرية وقطرية أمريكية، جرى التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.



ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.