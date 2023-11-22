استمرار إغلاق العديد من الصيدليات جنوب ألمانيا احتجاجا على سياسة الصحة

ظلت العديد من الصيدليات في ولايتي بادن-فورتمبرج وبافاريا جنوب ألمانيا مغلقة، اليوم الأربعاء، وذلك احتجاجا على سياسة الصحة.

وتأتي الأعمال الاحتجاجية من جانب صيادلة جنوب ألمانيا، للإعراب عن معارضتهم للبيروقراطية المفرطة، واستمرار اختناقات التوريد واستمرار نقص التمويل في قطاع الصيدلة.

ومن جانبها، قالت رئيسة الرابطة المحلية للصيادلة في ولاية بادن فورتمبرج، تاتيانا تسامبو، إن عدد الصيدليات وصل إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما، وأن نظام الرعاية تأثر بفعل إجراءات التقشف، وأردفت: "نود أن نتصدى لذلك من خلال احتجاجنا".

وبموجب قانون مزمع تطبيقه بحلول مطلع فبراير المقبل، سيتعين على الصيادلة دفع استقطاع إلى شركات التأمين الصحي القانوني الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض رواتب الصيادلة بشكل قوي، وذلك حسبما أعلنت رابطة الصيادلة في ولاية سكسونيا السفلى.

وقالت نقابة الصيادلة "ايه دي إي إكس ايه"، اليوم الأربعاء، إنه " يبدو أن وزارة الصحة وفقا لما تقوله ليس لديها فكرة عما يتم تقاضيه في الصيدليات العامة، وفقا لعقود الأجور الجماعية السارية".

وحسب بيانات النقابات، تجمع آلاف الأشخاص في المسيرة المركزية في مدينة شتوتجارت (عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج)، كما انضم اتحاد الأطباء في ولاية بادن-فورتمبرج إلى الاحتجاجات.

تعد المسيرة في شتوتجارت هي الثالثة من سلسلة من الأعمال الاحتجاجية التي وقعت في الأسابيع الماضية.

ومن المنتظر أن تختتم مسيرة مزمع تنظيمها في دريسدن في التاسع والعشرين من الشهر الجاري شهر الاحتجاج، بإغلاق صيدليات في ولايات براندنبورج وبرلين وسكسونيا-آنهالت وتورينجن وسكسونيا.