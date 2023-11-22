رئيس جامعة حلوان: مشاركة الشباب في الانتخابات يهدم أي مخططات يحاك للبلاد

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن المورد البشرى هو أهم مورد، ونجد حرص الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن قيمة أي بلد بشبابها ولابد من توظيف تلك الطاقة فى تحقيق مسيرة التنمية، مؤكدا ضرورة امتلاك الشباب الوعى والمعرفة والعلم، فنحن الان فى عصر المعلومات واتاحة البيانات ويجب التحقق من المعلومات الصحيحة.

وأشار إلى أهمية امتلاك الافكار الغير نمطية التى تساهم فى احداث طفرة لاى مكان، مشيدا بحجم المشروعات القومية التى تحققت على أرض مصر، موصيا الشباب بالحفاظ على البلاد من خلال مشاركتهم فى الانتخابات وبهذا يتم هدم كل مخطط يحاك للبلاد بالوعى الذى سيظهره الشباب فى مشاركته الفعالة واظهار صورة ديمقراطية حضارية تعبر عن مصرنا الغالية واستكمالا لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيقا للتنمية المستدامة.

ونظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ندوة بعنوان "الشباب وحفظ السلام" تحت شعار المسيرة والمسار من أجل التنمية والأستقرار" انزل .. شارك".

وانطلقت فعاليات الندوة برعاية بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الحامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الدكتورة جيهان البيومي أستاذ بكلية الآداب وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب.

وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تقوم بدور رائد فى العالم فمصر بلد الاستقرار، موضحا أهمية السلام والاستقرار والتنمية فهم العمود الفقرى لأي دولة وهم أساس أى نهضة تشهدها الدول.

وأفاد أن الدول يتم تصنيفها فى العلوم السياسية إلى ثلاث دول ومصر تصنف من الدول الراسخة، مؤكدا على دور الشباب فهم ذخيرة أي دولة لذا وجب علينا بناء وعي الشباب.

وأكد ضرورة الحفاظ على كيان الدولة المصرية والخفاظ على استقرارها من خلال الاهتمام بالعلم والعمل والمشاركة فى الانتخابات القادمة لضمان استقرار الدولة.

وأوضحت الدكتورة جيهان البيومى أستاذ بكلية الآداب وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ومقرر الندوة، أن هذه الفاعلية جاءت بهدف تسليط الضوء على دور الشباب في المحافظة على السلم الاجتماعي، وأهمية مشاركة الشباب في بناء مجتمع آمن ومستقر، كما استعرضت الندوة سبل تفعيل مشاركة الشباب في صنع القرار لضمان مستقبل أفضل لمصر.

وحثت الشباب على ضرورة المشاركة فى الانتخابات القادمة لان هذا يمثل امن واستقرار مصر.

وخلال كلمة النائب الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أكد أن الكنز الحقيقى لمصر هم الشباب، فنحن نستمد طاقتنا وأفكارنا من الشباب، وشدد على الاهتمام بقضية الوعي وضرورة المشاركة المجتمعية للشباب فهى عامل أساسي من عوامل النجاح، وحث الطلاب على ضرورة المشاركة فى الانشطة الطلابية التى تسهم فى بناء الشخصية.

وأوضح أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت طفرة فى تمكين الشباب فى جميع المجالات.