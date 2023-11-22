صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يحول الساعات الأخيرة ما قبل الهدنة إلى مجازر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحول الساعات الأخيرة ما قبل الهدنة إلى «مجازر»، موضحا أنه يستهدف كل مناطق القطاع بشكل مركز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، أن الاحتلال يريد أن يكسب الساعات الأخيرة، من أجل إيلام أبناء الشعب الفلسطيني، ورفع عدد ضحايا العدوان بمزيد من الشهداء، وارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل ومستشفيات الشمال.

وأشار إلى استمرار استهداف قوات الاحتلال لمحيط مستشفيات: كمال عدوان، والعودة والإندونيسي، لافتًا إلى قيامها بعملية تخريب واسعة داخل مجمع الشفاء الطبي.

وتابع: «السلوك الإجرامي مستمر بين قادة وجنود ومستوطني الاحتلال، الأمر الذي ينعكس على المدنيين العزل وحرب المستشفيات التي شنها العدو الإسرائيلي».

وتوجه بالشكر والتقدير إلى مصر وقطر على الجهود المبذولة في الأيام الماضية للتوصل إلى هدنة مؤقتة، قائلًا إن «المنظومة الصحية منهارة في غزة، وما وصل من مساعدات إنسانية وطبية لم يكن سوى نقطة في بحر احتياجات، خاصة أن الاحتلال يعرقل آليات دخول تلك المساعدات».