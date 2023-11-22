يتصدر قطاع غزة عناوين الأخبار العالمية، والوسوم الإلكترونية على منصات التواصل منذ أكثر من شهر، بعد الهجوم الوحشي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي، ومازال القطاع المحاصر منذ سنوات يعاني من آثار العدوان المستمر عليه، وهذه المأساة الإنسانية ممتدة منذ سنين، وبالعودة للأرشيف نجد أن الصحف قديماً كانت تحاول لعب دور منصات التواصل حاليا بجذب اهتمام وتعاطف وطلب الدعم للقطاع بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكانه.



وفي عدد مجلة الأديب، بتاريخ 1 فبراير 1955، نشر رشاد الشوا مقالاً يطالب فيه الصحفيين من كل بقاع الوطن العربي بمحاولة زيارة غزة، والاطلاع على أوضاعها الصعبة ونقل هذه الصورة للعالم العربي والعالم، وإبراز أهمية توجيه الدعم لسكان القطاع، تحت عنوان "غزة البقعة النائية المنسية".



وقال: "أوجه دعوة أخوية إلى جميع أخواننا الصحافيين في لبنان وفي جميع الأقطار العربية الشقيقة ليزورو القطاع ويقدموا صورا واضحة عنه إلى الشعب ويبرزوا أهمية دعم هذا الجزء من أرض الوطن العربي ومساندته معنويا ومادياً ليستطيع الصمود، ففي صموده خدمة لا تقدر بثمن للخطط الاستراتيجية العربية".



وتولى الشوا رئاسة بلدية غزة في العام 1972، حيث وقع أكثر من 10 آلاف مواطن من غزة عريضةً تطالب بتسلمه رئاسة المجلس البلدي، وبقي رئيساً للبلدية حتى العام 1975، وأسس أول نادي رياضي عام 1934، عرف باسم مركز رعاية الشباب والذي أصبح فيما بعد نادي غزة الرياضي، وأنشأ أول سينما في غزة، وهي سينما السامر في الأربعينات من القرن الماضي، كما أسس جريدة "الوطن العربي" الأسبوعية عام 1950، وترأس تحريرها.



وفي السبعينات أنشأ الهيئة الخيرية التي ساعدت على اتصال غزة بالدول العربية، وفي عام 1975 قام بإنشاء مركز الأطراف الصناعية، والذي يعمل على حل مشاكل المعاقين جسدياً، وأنشأ مركز رشاد الشوا الثقافي في عام 1988.



وحاول الشوا في مقاله عرض الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع، وركز على نقل الخدمات والمدارس والطعام، وتكدس السكان في مساحة صغيرة، والمتأمل في كل هذا يجده متطابقاً مع ما نراه الآن في القطاع وتتكرر المطالبات به منذ سنوات من منظمات الإغاثة الدولية.



وعرض شوا في البداية المساحة الرسمية لقطاع غزة، "حيث يبلغ طوله من الشمال للجنوب حوالي 40 كيلومترا تبدأ من قرية بيت لاهية وتنتهي في قرية رفح المجاورة لحدود مصر، ويقطن هذا الشريط الضيق من أرض فلسطين حوالي ثلث مليون إنسان، بينهم 200 ألف نزحوا عن قراهم الواقعة أصلا ضمن منطقة غزة، والبقية هم سكان مدينتي غزة وخان يونس وبعض القرى الدنوبية".



وأضاف: "ولكي يستطيع القارئ بيان مدى قسوة الأوضاع التي يعيشها هؤلاء يجدر بنا أن نعلم أن منطقة غزة قبل الاحتلال كانت تبلغ مساحتها 13 مليون دونم، تمتد من رفح جنوبا إلى قرية الفالوجة شرقا، ثم أسدود شمالا وإلى قرية بئر السبع فالعقبة على البحر الأحمر جنوباً بالشرق".



وكان سكان غزة يزرعون منها حوالي 3 ملايين دونم، والباقي أماكن لمرعى الماشية وكانت تبلغ خمسي مساحة فلسطين.



وذكر أن سكان القطاع كان عددهم 260 ألفا بموجب إحصاء عام 1946، وقال: "إذا قارنا مساحة المنطقة وعدد سكانها قبل الكارثة وبين مساحتها وعدد سكانها اليوم تجلت فداحة الكارثة ومدى سوء الحالة التي يعيشها الناس".



وكانت وكالات اللاجئين أيضاً هي من تساهم في دعم أهالي القطاع، حيث ساعدت وكالة غوث في استضافة 206 آلاف لاجئ من أصل الثلث مليون، وقدمت لهم مساعدات غذائية وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية، وهي مساعدات وصفها شوا "قوت كي لا يموت".



كما كانت تساهم الحكومة المصرية في إعاشة حوالي 60 ألفا من السكان، من خلال توفير بوابات للتعليم، والطلبة الجامعيين في مصر وتعفيهم من الأقساط الجامعية، وتدفع إعانة شهرية لكل طالب منهم 6 جنيهات، وذكر شوا أن عددهم كان 500 طالب، وتولت مصر أيضاً الإشراف على الشئون الصحية.



وقال الشوا: "مجهودات كبيرة تُبذل لتخفيف من حدة سوء الحالة في القطاع غير أن هذه الجهود لا تكفي لتغيير الوضع تغيرا أساسيا لضيق الرقعة وفقرها وانعدام مواردها بفقدان أرضها ومجالها الحيوي".