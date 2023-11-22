أستاذ علوم سياسية: من المرجح تجدد وتصعيد الأعمال العسكرية بغزة لإثبات الوجود

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على اقتراب تمام صفقة تبادل الصفقة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، بجهود مصرية قطرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الثلاثاء، أن أهم نقطة في الاتفاق بين المقاومة والاحتلال، هو الضمانات المباشرة واستمرارها، لأنه سيكون في مرحلة يحتاج لإرادة سياسية ودعم مباشر.

ولفت إلى أن ما يحدث هو التركيز على مصر وتحولها من وسيط إلى شريك، وتفكيك عناصر الأزمة هيكليا، منوها بأن المرحلة التالية ستتحول من هدن إنسانية إن تمت إلى هدن سياسية، تبدأ من وقف إطلاق نار تمهيدي إلى وقف إطلاق نار مستمر، ثم التقدم بتعهدات مباشرة وهذا كله في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن بعض التغيرات التي حدثت خلال المواجهة، جزء منها مرتبط بحماس وإمكانية استمرارها في المعادلة أم أنها ستكون جزء من كل، موضحا أن السيناريو المطروح من الولايات المتحدة وإسرائيل، هو عدم وجود حماس في المعادلة، ولكن حماس تريد أن تبقى في المعادلة والمقاومة الفلسطينية في الصدارة.

ولفت إلى أن عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ستحتاج إلى دعم وقبول غير موجود الآن، وهو ما يدفع إسرائيل أن تبقى في القطاع بعض الوقت؛ لفرض ترتيبات أمنية واستراتيجية ولابد أن تكون هناك سلطة رمزية.

وذكر أن إسرائيل أمام اختيارات صفرية، بمعنى أن لكل طرف حساباته، فمجلس الحرب له حساباته وتقديراته، وهناك ضغوط من أسر الضحايا والأسرى الإسرائيليين، إلى جانب أن الولايات المتحدة طرف رئيسي في ما يجري، منوها أنه بطبيعة الحال ليس الأمر متعلق بهدنة عاجلة، وإنما بنجاح الهدنة لأنه من المرجح تجدد وتصعيد الأعمال العسكرية لإثبات الوجود.