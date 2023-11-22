قيادي بحركة فتح: حماس ستظل جزءا من النسيج السياسي والوطني الفلسطيني

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، إن «حماس كانت ومازالت وستبقى جزءا من النسيج السياسي والنضالي والوطني الفلسطيني».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «المعركة في غزة تشكل انطلاقة لإنجاز وحدة وطنية فلسطينية»، معقبًا: «الشعب والوطن والقائد واحد وهدفنا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وأكمل: «إخواننا في حماس تحدثوا بلغة تؤسس لأرضية مشتركة لإعادة اللحمة وبناء الوحدة، بما يضمن حماية الإنجازات الموجودة والمتمثلة في الإبقاء على منظمة التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني، وأن مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية المرجع لإنهاء الصراع، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وحدة جغرافية واحدة».

وتابع: «الهدف الحقيقي للاحتلال هو دفن الهوية الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع بتصفية القضية الفلسطينية»، قائلًا إن «مصر والأردن أكثر الأطراف تضررًا بهذا الصراع؛ لأنه يهدد السلم العالمي والاستقرار الإقليمي».

وأشاء إلى أن أصدقاء إسرائيل والمختلفين معها يرون أن استمرار الصراع خطر على المنطقة والعالم، معقبًا: «نحن الوقود، ودمنا وأطفالنا ونساؤنا وحياتنا المستهدفة من الاحتلال، هناك صمود أسطوري للشعب الفلسطيني، والكبرياء الوطني الفلسطيني يتجسد في الوحدة، خطابنا وموقفنا واحد وجهدنا وقف العدوان وإنقاذ شعبنا».