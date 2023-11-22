صندوق الأمم المتحدة للسكان: الأطفال والنساء يدفعون الثمن الأكبر بسبب العدوان على غزة

قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانيم، إن الأطفال والنساء يدفعون الثمن الأكبر جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأضافت في كلمة ضمن جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء الأربعاء، أن هناك 180 امرأة تلد يوميًا في ظروف مرعبة داخل غزة، مردفة: «مستقبل أبنائهن غير معلوم».



وأعربت عن قلقها بشأن 7 آلاف امرأة وضعن حملهن في غزة خلال الأيام الماضية، ولا تحصلن على الرعاية الكافية بعد الولادة، قائلة إن «نصف المستشفيات أغلقت والمتبقي منها يعمل تحت ضغط شديد».



وتابعت: «هناك 2.2 مليون مواطن محاصرون في غزة، 1.6 مليون شخص يعيشون بدون مياه كافية أو صرف صحي».



وأضافت: «الأمر له مخاطر صحية كثيرة، لاسيما بالنسبة للمرأة التي لا تحصل على الرعاية اللازمة»، لافتة إلى تلقي تقارير حول إجراء العمليات القيصرية بدون تخدير.



وأكدت: «العمليات العسكرية بالقرب من المستشفيات تهدد حياة الأشخاص الذين يحتاجون الحصول على الرعاية الصحية».



ونفت وجود مكان آمن في غزة، مضيفة: «ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري، بالطبع التوصل إلى هدنة 4 أيام تطور نرحب به ويجب إيصال المساعدات لمن يستحقونها».



ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة مفتوحة حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.