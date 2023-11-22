 غزة.. 14 سيارة إسعاف تنقل المرضى والجرحى من مجمع الشفاء لمستشفيات الجنوب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. 14 سيارة إسعاف تنقل المرضى والجرحى من مجمع الشفاء لمستشفيات الجنوب

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:14 م

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوصول 14 سيارة تابعة له، برفقة الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود لإجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب.

 

وقال بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، صدر ظهر الأربعاء، إنه سيتم نقل مرضى الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، فيما سيتم نقل الجرحى إلى المستشفى الأوروبي جنوب خانيونس.
يُشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي يحمل رمزية مهمة خلال العدوان الإسرائيلي الراهن على غزة، وذلك بعدما اقتحمه الاحتلال وأخلى منه النازحون وأغلب المرضى والجرحى والأطقم الطبية.

وحوّل الاحتلال، هذا المجمع إلى ثكنة عسكرية وذلك بعدما ادعى أن مقر قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس موجود أسفله، وهو ما نفته المقاومة الفلسطينية، كما أن الاحتلال لم يُظهر أي دليل على ذلك رغم سيطرته على المجمع منذ أيام طويلة.

 


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