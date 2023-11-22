ضبط 950 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

أعلن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، في بيان، اليوم الأربعاء، عن ضبط 950 علبة سجائر مجهولة المصدر، خلال حملة بمنطقة العجمي، مشددا على الأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.



وشنت إدارة العجمي التموينية، برئاسة ريهام عبدالقادر، مدير الإدارة، ومحمد الشافعي، مفتش الإدارة، حملة تموينية أسفرت عن تحرير محضر لحيازة 19 ألف سيجارة مجهولة المصدر، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة.