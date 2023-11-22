حوالي 95 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا عبر السواحل التونسية هذا العام

كشفت بيانات رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية، عن توافد حوالي 95 ألف مهاجر من السواحل التونسية وحدها هذا العام وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وإجمالا، وصل إلى إيطاليا 150 ألفا و777 مهاجرا عبر موجات الهجرة غير الشرعية في، أحدث إحصاء نشرته وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

ومن سواحل تونس، التي تعد نقطة عبور رئيسية في حوض المتوسط، وصل 94 ألفا و343 مهاجرا أي أكثر 3 مرات من أعداد الوافدين في 2022.

وتقول السلطات التونسية، إن معظم المهاجرين المنطلقين من سواحلها ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

واعترضت البحرية التونسية، أكثر من 44 ألف مهاجر في البحر، بحسب بيانات جمعها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في شؤون الهجرة.

ووفق السلطات التونسية، هناك ما يقارب 100 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد يتطلع معظمهم إلى عبور البحر المتوسط من أجل الوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووقع الاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم مع تونس منذ منتصف يوليو الماضي بشأن سبل مكافحة الهجرة غير النظامية، مقابل حوافز مالية واقتصادية، لكن لم يجر تفعيل الاتفاق؛ بسبب تحفظ تونس بشأن البنود المالية.