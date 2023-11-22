أسطورة ليفربول: صلاح سيكون بطلا في السعودية

أعاد جون بارنز، أسطورة ليفربول الحديث مرة أخرى عن إمكانية انتقال محمد صلاح، نجم وهداف الفريق الحالي إلى الدوري السعودي.

نادي اتحاد جدة السعودي حاول أكثر من مرة التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن ليفربول رفض كل العروض والإغراءات المالية.

وكان صلاح جدد عقده مع ليفربول الموسم الماضي ولمدة 3 سنوات جديدة، ومن المتوقع أن تتجدد المفاوضات والمحاولات من قبل أندية الدوري السعودي للتعاقد معه بعد نهاية الموسم الحالي، مع تبقي موسم واحد في عقده.

وقال جون بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور»: «نعرف الوضع مع محمد صلاح، إنه بطل للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وسيكون بطلا في السعودية».

وأضاف: «لكنه قال إنه يريد البقاء في ليفربول حتى نهاية عقده، أنا متأكد من أن الفرصة متاحة للانتقال إلى السعودية، أما متى فلا نعرف».

وتابع: «أتوقع أن يبقى في ليفربول بالعامين المقبلين، إذا تغير ذلك فليتغير، لم يرحل لأنه أراد البقاء والنادي أراد الاحتفاظ به».

وأتم: «سيبلغ من العمر 32 أو 33 عامًا في نهاية عقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف المقبل».