شهد مسرح قصر ثقافة موط بالواحات الداخلة مساء أمس الثلاثاء، تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لإعداد الممثل المسرحي الشامل من أبناء مدينة الداخلة.



جاء ذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان د. هاني كمال المدير التنفيذي لمشروع ابدأ حلمك، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد.



جاء تخرج دفعة الداخلة من مشروع "ابدأ حلمك'، ضمن برنامج احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



بدأت الفعاليات بتفقد عدد من المعارض الفنية بالقصر. في الفنون التشكيلية التي عكست أهم معالم مدينة الداخلة وأشهر مناطقها الأثرية ومنها بلدة القصر وآثار بلاط ومعابدها، والحرف اليدوية نتاج تراث الوادي الجديد والتي تعبر عن ثراء البيئة المحلية.



وعلى مسرح القصر استهلت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وأكد المخرج أحمد طه أن العرض المسرحي الختامي هو نتاج ما وصل إليه مشروع "ابدأ حلمك" مع المتدربين على كيفية التمثيل والغناء والرقص، ويعد إضافة جديدة للمشروع، وقدم شكره لجميع المدربين والتنفيذين، واختتم كلمته بتهنئة المتدربين ومعربا عن أمنياته لهم بالتوفيق في القادم.



وقدمت دفعة الداخلة عرض "حياة"، بمشاركة 40 متدربا، وهو عبارة عن صياغة مسرحية لقصيدة

على اسم مصر لصلاح جاهين مع مزج مربعات ابن عروس ورباعيات الحياة والموت لعبد الرحيم منصور، يتخللها أغنيات من التراث المصري ورقصات من الفلكور المصري وهي صياغة للتدريبات التي تمت وصولا لتقديم ممثل شامل.



وفي الختام، سلمت شهادات التخرج لدفعة الداخلة وسط سعادة كبيرة للمتدربين وأسرهم، وتم تكريم مدربي المشروع والتنفيذيين من هيئة قصور الثقافة والمحافظة والتربية والتعليم ومدير فرع ثقافة الوادي الجديد ومدير قصر ثقافة موط والعاملين بالقصر.



حضر الفعاليات المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، وسلامة علي محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، ومديري عموم الإدارات التعليمية بالداخلة، وخريجي دفعة المشروع بالخارجة الذين أشعلوا المسرح تفاعلا مع أداء زملائهم بالداخلة، وسط حضور جمهور كبير من أبناء المدينة.



جدير بالذكر أن المشروع انطلق في مارس الماضي وقام بتدريب دفعتي الخارجة والداخلة نخبة من المدربين المتخصصين، في التمثيل المخرج أحمد السيد، وفي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، الدراما الكاتب سعيد حجاج، السينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، تصميم الرقصات الفنان محمد العشري، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.



ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.



وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.