التماس إسرائيلي ضد اتفاق تبادل الأسرى مع حماس

قدمت جمعية يمينية إسرائيلية متشددة، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا، ضد تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جمعية الماغور للمتضررين من الإرهاب قدمت التماسا إلى المحكمة العليا ضد الصفقة، مشيرة إلى أنه من المستبعد أن تلغي المحكمة العليا الصفقة.

والأربعاء، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من القاصرين والنساء، الذين تنطبق عليهم مواصفات الإفراج، ضمن صفقة التبادل، وفق وكالة الأناضول.

وأتاحت الحكومة الإسرائيلية فترة 24 ساعة، بدءا من فجر الأربعاء، لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا، قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح الخميس.

فيما قادت وساطة مصرية وقطرية وأمريكية، للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.