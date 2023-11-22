نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» مقطع فيديو لاستهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود العدو المتوغلين في محاور مدينة غزة.



وأظهرت اللقطات تدمير آليات إسرائيلية من المسافة «صفر»، كما ركزت على استهداف جنود الاحتلال من مسافة قريبة جدًا لا تزيد عن 5 أمتار.





#كتائب_القسام

مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود العدو المتوغلة في محاور مدينة غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/4qD0zSSRxg — mahmoud alkhatib 🔻 محمود الخطيب (@MElkahtieb) November 22, 2023



وفي وقت سابق، أطلقت كتائب القسام وابلًا من الصواريخ تجاه مدينة تل أبيب في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ «طوفان الأقصى».



ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان المتحدث باسم الكتائب تدمير 60 آلية عسكرية للاحتلال خلال 3 أيام، لافتًا إلى تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ أسفرت عن وقوع قتلى من الاحتلال.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن استهداف 11 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور التوغل بقطاع غزة.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء: «خلال ساعات اليوم تمكن مجاهدونا من استهداف 11 آلية عسكرية صهيونية متنوعة بقذائف (التاندوم) وعبوات العمل الفدائي في محاور التوغل حي الزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان ومنطقة جحر الديك».



وقبل ساعات، أفادت سرايا القدس بقصف تجمعات عسكرية إسرائيلية في محور التقدم نتساريم ومحيط قصر العدل جنوب غزة.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء: «قصفنا بقذائف الهاون التحشدات العسكرية للعدو في محور التقدم نتساريم ومحيط قصر العدل جنوب غزة».



وأشارت إلى استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم ببيت حانون وغرب بيت لاهيا ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة، بقذائف التاندوم والـ(RPG).



وفي وقت سابق، لفتت إلى استهداف قوة هندسة إسرائيلية راجلة خلف الساتر الترابي شرق السناطي بقذائف الهاون، مؤكدًا إصابتها إصابة مباشرة.



كما أفادت بخوض اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو بالأسلحة الرشاشة صباح اليوم، واستهداف آلية عسكرية بقذيفة «التاندوم»، وإيقاع إصابات محققة بهم في محور الشاطئ.