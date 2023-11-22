رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: نأمل أن تكون الصفقة مقدمة لأخرى تشمل جميع الأسرى بسجون الاحتلال

قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إنه منذ أكثر من عشرين يوما والحديث جار عن صفقة إنسانية تتضمن البنود التي جرى تناولها في هذا الاتفاق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له على قناة «TEN»، مساء الأربعاء، أن الأمور كانت واضحة ولكن تلكؤ إسرائيل، ومكابرة نتنياهو في قدرته على تحرير الأسرى، دون الحاجة لإجراء أي اتفاقات مع المقاومة، هو الذي حال دون تنفيذ هذه الصفقة في وقت مكبر، مشددا على أنه ليس هناك إجماع على الصفقة وهذه القضايا دائما ما تكون محلا خلاقا وجدلا لكن التيار اليميني المتطرف الفاشل موقفه عدائي.

وأشار إلى أن أصحاب التاريخ الأماني والعسكري يفكر بطريقة مختلفة عن اليمين المتطرف، ويدعمون إلى أي توجه تفاوضي يقود بنهاية المطاف إلى تحقيق الغاية المنشودة وتحرير أسراهم حتى لو أدى ذلك إلى دفع الثمن.

ولفت إلى أن قادة إسرائيل السابقين وتبوؤوا مراكز عسكرية متقدمة، كلهم قالوا إنهم مع إتمام هذه الصفقة، بل إنهم مع صفقة كبرى يجري بموجبها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين كافة، مقابل نظائرهم الفلسطينيين جميعا لدى الاحتلال.

وذكر أن الصفقة ليس العنصر الوحيد فيها تبادل الأسرى، وإنما هي أكثر شمولا، الأسرى بند من بنودها، إلى جانب وقف إطلاق النار وإدخال المواد الطبية والغذائية والمحروقات وهي لا تقل قيمة عن إطلاق الأسرى.

وعقب: «راضون كل الرضا عن هذه الصفقة، ونأمل في تكرار صفقات من هذا النوع، أو أن تقبل إسرائيل بصفقة واحدة تشمل جميع الأسرى بسجون الاحتلال، ونأمل أن يكون وقف إطلاق نار يقود إلى وقف الحرب كليا في النهاية».