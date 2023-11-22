شولتس يبحث سبل مواجهة التحديات العالمية مع ممثلي المنظمات الدولية في برلين

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التقى المستشار الألماني أولاف شولتس، برؤساء المنظمات الدولية الرائدة في برلين لإجراء محادثات حول كيفية مواجهة التحديات العالمية.

وناقش ممثلو منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، قضايا عالمية مهمة في اجتماع عقد في المستشارية يوم الثلاثاء، حسبما ذكر مكتب الصحافة الاتحادي في بيان.

ودعي مصرف التنمية الأفريقي أيضا كضيف خاص.

وقال شولتس: "في ضوء التحديات العالمية العديدة، أصبح التعاون والتآزر على أساس قواعد عادلة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويمكن للمنظمات الدولية أن تساعد على تعزيز العولمة الذكية".