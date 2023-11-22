المكتب الحكومي في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 14 ألفا و532 شهيدا

قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن عدد المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر تجاوز 7 آلاف، بينهم 4700 طفل وامرأة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 14 ألفًا و532 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وما يزيد على 4 آلاف امرأة.



وذكر أن «69% من الشهداء من فئتي النساء والأطفال»، مشيرًا إلى استشهاد 205 أشخاص من الكوادر الطبية، و25 من طواقم الدفاع المدني، و64 صحفيًا في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.



وأشار إلى تجاوز عدد الإصابات 35 ألفًا، تمثل فئة الأطفال والنساء نسبة تزيد على 75% منها.



وأعلن خروج 67 مدرسة عن الخدمة بشكل تام، وتدمير 85 مسجدًا بصورة كلية، و174 مسجدًا بصورة جزئية، إضافة إلى استهداف وقصف 3 كنائس.



وأضاف أن العدوان أسفر عن هدم 45 ألف وحدة بشكل كلي، و233 ألف وحدة بشكل جزئي، قائلا: «أكثر من 60% من الوحدات السكنية في غزة تأثرت بالعدوان».