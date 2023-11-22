كتائب القسام تعلن مقتل أحد قادتها بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقتل أحد قادتها بعد استهدافه بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان.



وقالت "كتائب القسام"، في بيان صحفي اليوم "أوردته الوكالة الوطنية للإعلام"، إنها "تزف إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد خليل حامد خراز (أبو خالد) من مخيم الرشيدية الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني في الجنوب اللبناني أمس الثلاثاء ".



وأضافت أن "الشهيد القائد خليل خراز عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما، حاضرا في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود".



واستشهد ثمانية أشخاص، أمس، من بينهم فريق عمل صحفي تابع لقناة "الميادين" في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان .