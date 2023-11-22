 حماس: انتشال الجثامين أحد أسباب التوصل لهدنة إنسانية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: انتشال الجثامين أحد أسباب التوصل لهدنة إنسانية في غزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 3:35 م

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها، تتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أنّ فرق الدفاع المدني ستنتشر بشكل طبيعي لانتشال الجثامين الموجودة في الشوارع أو تحت الأنقاض في غزة.

وأشار إلى أنّ أحد الأسباب الرئيسية في التوصل للاتفاق هو انتشال هذه الجثامين، مؤكدا أن الاتفاق يحمل طابعا سياسيا وأيضا إنسانيا في انتشال الجثامين ومعالجة الجرحى والمصابين.

ولفت إلى أن من بين دوافع الاتفاق، أن يتم توفير المواد الغذائية والطبية للمواطنين الفلسطينيين بجانب عملية تبادل الأسرى.

يُشار إلى أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

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