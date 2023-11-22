5 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل مأهول جنوبي غزة

مع ترقب لهدنة إنسانية جرى التوصل إليها وستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت تقارير إعلامية، إن خمسة شهداء و20 جريحا على الأقل سقطوا جاء قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة الآغا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق من شمال غزة، فيما أظهرت مشاهد تلفزيونية إلقاء الاحتلال قنابل على عدة مناطق مثل بيت لاهيا، دون أن يُعرف ما إذا كانت قنابل فسفور أو قنابل حارقة.

واعتاد جيش الاحتلال إطلاق هذه القنابل في الوقت الذي يخوض فيه مواجهات ضارية من فصائل المقاومة الفلسطينية في محاور عدة بشمال غزة.

يُشار إلى أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.