رئيس وزراء الأردن: تلقينا إشارات من إسرائيل لإخلاء المستشفى الميداني ولم نستجب

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن بلاده تلقت من الجانب الإسرائيلي إشارات، بإخلاء المستشفى الميداني الأردني بقطاع غزة، ولكن لم تستجب لها، منذ الأسبوع الأول للحرب.

وأضاف خلال حوار خاص له بفضائية «الحدث»، مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأردنية، فتحت تحقيقا بعد استهداف المستشفى الميداني الأردني بغزة من قبل الاحتلال، والذي أسفر عن استشهاد 7 من الطواقم الطبية الأردني، مشددا على أن استهداف المنشآت الطبية جريمة حرب وسيتم التعامل مع الأمر على هذا الأساس.

ولفت إلى أن ولي العهد الأمير حسين وصل إلى مطار العريش، في الأيام الماضية، للإشراف على إدخال مستشفى ميداني جديد إلى خان يونس، سيكون به حاضنات للأطفال الخُدج، بعد ما حرموا من الحاضنات التي تمثل لهم شريان الحياة، مشيرا إلى وصول مستشفى ميداني آخر إلى نابلس، أمس، لإسناد الجهد الطبي بالجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن وجود قطاعات من الجيش الأردني في اتجاه الأغوار المنطقة الحدودية مع إسرائيل، يأتي من تعامل الأردن مع ما يجري في غزة، وكأنه على حدوده وليست في بقعة أخرى من الكوكب، مشددا على أن انتشار الجيش الأردني أمر طبيعي على الحدود لاعتبارات متعددة.

وتابع: «هذا أمر طبيعي نحن أمام حرب تبعد أقل من 60 كيلو متر جوي، ومن ثم انتشار الجيش يأتي للتصدي لأي محاولات قد تخطر على بال متطرف من الطرف الآخر، للقدوم تجاهنا، ولأي محاولات للتسلل إلى الحدود الأردنية ومحاولة إيذاء أهلنا».