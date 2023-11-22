محافظ البنك المركزي الهندي يحذر من الطفرات الائتمانية

حذر محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس، المصارف من إجراء اختبارات الضغط، وقال إنه يجب تجنب كل أشكال "الطفرات"، بعد أيام من فرض قيود على بعض الإقراض.

وفي حين أنه لا يوجد سبب عاجل للقلق، قال داس إنه يجب على البنوك والشركات المالية غير المصرفية ضمان نمو ائتماني مستدام.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر سنوي في مومباي تستضيفه جماعات الضغط الصناعية والمصرفية.

واتخذ بنك الاحتياطي الهندي الأسبوع الماضي حملة إجراءات صارمة بحق الإقراض غير المضمون من جانب المؤسسات المالية وبنوك الظل لكبح مخاطر الاستقرار المالي.



وأدت تلك الخطوات إلى بيع في الأسهم المالية فيما توقع المحللون زيادة في تكاليف الاقتراض للمقرضين وتأثر أرباحهم.

وقال داس اليوم، إن الإجراءات الاحترازية الكلية الأخيرة ترمي إلى ضمان نمو ائتماني مستدام.

وأضاف أن بنك الاحتياطي الهندي يستبعد قروض المنازل والسيارات من القيود، حيث أن تلك القطاعات تساهم في النمو الاقتصادي.