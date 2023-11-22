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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تحتل اليوم نحو 40% من قطاع غزة

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 9:57 م

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء محمد اشتية القول إن إسرائيل تحتل اليوم نحو 40% من قطاع غزة.

وأضاف في مستهل الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في رام الله "إن إسرائيل تحتل اليوم نحو 40% من قطاع غزة، وهي تتحمل المسئولية الكاملة عن أرواح المدنيين والأطفال الأبرياء الذين قتلتهم بالسلاح أو بدم بارد أو بالتجويع، أو الجرحى الذين جعلتهم يموتون".

وتابع إن إسرائيل "تستمر في القتل والاستعمار والحواجز واجتياح الأماكن الدينية، ‎وحجز الأموال، وغيرها من الممارسات القمعية بحق شعبنا في الضفة الغربية".

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