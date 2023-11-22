تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة في غزة

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بثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي يبحث المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل نساء وأطفال وهدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وتظهر اللقطات اجتماعا موسعا لأعضاء الحكومة وعددهم 30 وزيرا بمشاركة قادة عسكريون وأمنيون ورجال دين يهود.

وجاء الاجتماع الموسع عقب اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي بحث صفقة التبادل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الاجتماع "أمامنا قرار صعب .. جميع الأجهزة الأمنية تدعمه بالكامل"، فيما أكد وزير الدفاع يواف غالانت: " سيواصل الجيش الإسرائيلي (بعد الهدنة) العمل بكل قواته وقوته الكاملة (في قطاع غزة).. هذا المخطط صعب ومؤلم (استئناف الهجوم على غزة) من وجهة نظر إنسانية. لكنه أيضا المخطط الصحيح".

وقال مصدران مطلعان على مفاوضات اتفاق صفقة الأسرى لوكالة فرانس برس، إن الصفقة تتضمن هدنة لخمسة أيام تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والأعمال القتالية.